{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,06
Динамика за 2 недели
Евро 70,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
08 августа 2017
07 августа 2017
00:21  08 августа 2017 0

Российского священника-сутенера будут судить в Белоруссии

Солнечное гало в Екатеринбурге, крест, церковь, радуга, вера, христианство, часовня святой екатерины, бц высоцкий, православие, рпц, спектр, солнечное гало
Обвиняемому грозит до десяти лет тюрьмы.Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело против священника РПЦ Николая Киреева, который подозревается в сутенерстве. Об этом сообщает агентство Sputnik Belarus.

Основанием для возбуждения дела стали материалы, которые поступили от сотрудников подразделений по противодействию незаконному обороту наркотиков и торговле люди. По данным белорусского СК, Киреева задержали на автовокзале в Витебске вместе с 20-летней и 30-летней женщинами во время посадки на рейс до Санкт-Петербурга. Информацию о задержании священника силами ОМОНа в притоне ведомство опровергло.

По версии следствия, Киреев путем уговоров и обещаний пытался вывезти в Россию двух гражданок Белоруссии для занятия проституцией. Теперь священнику РПЦ грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее представители РПЦ заявили, что процесс над Киреевым необходимо провести в России. Выдача священника российскому правосудию возможна благодаря конвенции о правовой помощи, подписанной Москвой и Минском.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров