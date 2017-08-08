Российского священника-сутенера будут судить в Белоруссии

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело против священника РПЦ Николая Киреева, который подозревается в сутенерстве. Об этом сообщает агентство Sputnik Belarus.
Основанием для возбуждения дела стали материалы, которые поступили от сотрудников подразделений по противодействию незаконному обороту наркотиков и торговле люди. По данным белорусского СК, Киреева задержали на автовокзале в Витебске вместе с 20-летней и 30-летней женщинами во время посадки на рейс до Санкт-Петербурга. Информацию о задержании священника силами ОМОНа в притоне ведомство опровергло.
По версии следствия, Киреев путем уговоров и обещаний пытался вывезти в Россию двух гражданок Белоруссии для занятия проституцией. Теперь священнику РПЦ грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.
Ранее представители РПЦ заявили, что процесс над Киреевым необходимо провести в России. Выдача священника российскому правосудию возможна благодаря конвенции о правовой помощи, подписанной Москвой и Минском.