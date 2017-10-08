Госдума запретит контактные зоопарки и заставит делать животным уколы

Депутаты Госдумы в ближайшее время рассмотрят законопроект «Об ответственном обращении с животными». В России намерены запретить контактные зоопарки, передвижные дельфинарии, притравочные станции, а также содержание в квартирах диких животных.
«Этот закон почти на выходе, он в высокой степени принятия, — цитирует „Интерфакс“ главу думского комитета по экологии Ольгу Тимофееву. — Это вопрос, могу сказать, ближайших месяцев. Я честно не думала, что этот закон станет резонансным и может взбудоражить столько людей».
По словам Тимофеевой, также необходимо найти механизмы обязательной вакцинации домашних животных и их чипирования.
Она пояснила, что депутаты не торопятся принимать законопроект, потому что он должен быть «не быстрым, а именно рабочим». Законопроект «Об ответственном обращении с животными» был внесен в Госдуму еще осенью 2010 года и был принят в первом чтении.