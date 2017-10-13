Apple начал разработку «гибкого» iPhone

«Гибкий» iPhone появится в продаже к 2020 году. О новой разработке корпорации Apple сообщает издание Investor.
Сгибающийся OLED-экран для новой модели iPhone разрабатывает команда специалистов компании LG Display. В компании LG Innotek проектируются печатная плата, которая одновременно должна быть устойчивой и гибкой, процессор и аккумулятор.
Если это удастся воплотить в жизнь, новый гаджет сможет менять свою форму и при этом его будет невозможно разбить, отмечает телеканал 360.
Отмечается, что компания Samsung, которая является эксклюзивным поставщиком OLED-экранов для новых iPhone X, в процессе подготовки нового гаджета не участвует. По одной из версий, таким образом Fpple с стремится избежать утечек информации, передает информагентство Nation News.