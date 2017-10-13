В Москве после обысков в моргах уволен главный судмедэксперт столицы

Уволен начальник бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы Евгений Кильдюшов. Его уходу предшествовали обыски в столичных моргах по делу о халатности.
Отставка Евгения Кильдюшова непосредственно связано с прошедшими обысками. Именно он может стать главным обвиняемым в расследуемом уголовном деле. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свой источник в ГУ МВД России по Москве.
После того, как в столице была закрыта часть моргов, большую часть трупов разместили в Царицынском морге в Тарном проезде. Учреждение на такое количество не было рассчитано, возникли проблемы с вентиляцией, и в итоге 12 сотрудников заразились туберкулезом. Это и стало поводом для возбуждения уголовного дела, обвиняемым в котором может стать Евгений Кильдюшов.