{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,62
Динамика за 2 недели
Евро 68,14
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 октября 2017
13:56  13 октября 2017 0

В Москве после обысков в моргах уволен главный судмедэксперт столицы

Морг, увольнение, безработица, эмоции, смерть, труп, морг, мертвец
В медучрежденях обнаружили переизбыток труповФото: depositphotos.com © URA.RU

Уволен начальник бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы Евгений Кильдюшов. Его уходу предшествовали обыски в столичных моргах по делу о халатности.

Отставка Евгения Кильдюшова непосредственно связано с прошедшими обысками. Именно он может стать главным обвиняемым в расследуемом уголовном деле. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свой источник в ГУ МВД России по Москве.

После того, как в столице была закрыта часть моргов, большую часть трупов разместили в Царицынском морге в Тарном проезде. Учреждение на такое количество не было рассчитано, возникли проблемы с вентиляцией, и в итоге 12 сотрудников заразились туберкулезом. Это и стало поводом для возбуждения уголовного дела, обвиняемым в котором может стать Евгений Кильдюшов.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров