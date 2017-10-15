Полицейские Крыма 14 октября отвезли в отделения полиции 49 человек за нарушение закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Они были участниками несогласованных пикетов.
«После получения от них объяснений и проведения профилактических бесед все участники мероприятий были отпущены из помещений ОВД», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу республиканского МВД. Сейчас силовики устанавливают лиц, «виновных в организации и участии в незаконных публичных мероприятиях».
Уточняется, что в разных регионах Крыма 14 октября прошли одиночные пикеты против действий властей в отношении крымских татар. Жители публикуют в соцсетях фотографии мужчин, которые стояли у обочин дорог с плакатами «Крымские татары — не экстремисты» и «Мой народ — не террористы».
Отметим, ранее в Крыму были задержаны предполагаемые последователи запрещенных в России организаций «Хизб ут-Тахрир» и «Таблиги Джамаат».