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15 октября 2017
14 октября 2017
07:31  15 октября 2017 0

«Мой народ — не террористы». В Крыму задержали десятки участников несогласованных акций

Беспорядки на Овощебазе №4. Екатеринбург, полиция россии, ппсп
Задержанных отпустили из отделений после профилактических беседФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полицейские Крыма 14 октября отвезли в отделения полиции 49 человек за нарушение закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Они были участниками несогласованных пикетов.

«После получения от них объяснений и проведения профилактических бесед все участники мероприятий были отпущены из помещений ОВД», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу республиканского МВД. Сейчас силовики устанавливают лиц, «виновных в организации и участии в незаконных публичных мероприятиях».

Уточняется, что в разных регионах Крыма 14 октября прошли одиночные пикеты против действий властей в отношении крымских татар. Жители публикуют в соцсетях фотографии мужчин, которые стояли у обочин дорог с плакатами «Крымские татары — не экстремисты» и «Мой народ — не террористы».

Отметим, ранее в Крыму были задержаны предполагаемые последователи запрещенных в России организаций «Хизб ут-Тахрир» и «Таблиги Джамаат».

Юрий Викторов
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