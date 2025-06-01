Кобзев: атаковавшие военную часть в Иркутской области дроны запускались из фуры

Беспилотники, атаковавшие военную часть в Сибири, были выпущены из грузовой фуры. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура», — написал он у себя в telegram-канале. Он также призвал граждан не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ФСБ, МЧС и Росгвардии для ликвидации последствий атаки. Кобзев заверил, что угрозы для местных жителей нет, и призвал сохранять спокойствие.
Ранее сообщалось, что в Усолье-Сибирском зафиксировали массовую атаку беспилотников. Это первый подобный инцидент, зафиксированный в Сибири.
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