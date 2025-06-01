Кобзев: атаковавшие военную часть в Иркутской области дроны запускались из фуры

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Губернатор Кобзев просит не распространять дезинформацию
Губернатор Кобзев просит не распространять дезинформацию Фото:
новость из сюжета
БПЛА атаковали Иркутскую и Мурманскую области 1 июня 2025 года

Беспилотники, атаковавшие военную часть в Сибири, были выпущены из грузовой фуры. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура», — написал он у себя в telegram-канале. Он также призвал граждан не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам. 

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ФСБ, МЧС и Росгвардии для ликвидации последствий атаки. Кобзев заверил, что угрозы для местных жителей нет, и призвал сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что в Усолье-Сибирском зафиксировали массовую атаку беспилотников. Это первый подобный инцидент, зафиксированный в Сибири.

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Беспилотники, атаковавшие военную часть в Сибири, были выпущены из грузовой фуры. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. «Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура», — написал он у себя в telegram-канале. Он также призвал граждан не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам.  На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ФСБ, МЧС и Росгвардии для ликвидации последствий атаки. Кобзев заверил, что угрозы для местных жителей нет, и призвал сохранять спокойствие. Ранее сообщалось, что в Усолье-Сибирском зафиксировали массовую атаку беспилотников. Это первый подобный инцидент, зафиксированный в Сибири.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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