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16 октября 2017
13:43  16 октября 2017 2

«Коляда-театр» выгнали из московского помещения. Октябрьские спектакли под угрозой срыва. ФОТО

ВИПы. Путин. Екатеринбург. , коляда николай
Коляда оплатил аренду и после этого его выставили на улицуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Театр известного драматурга из Екатеринбурга Николая Коляды выгнали из помещения, которое он арендовал для своего театра в Москве.

«Ничего не понимаю. В пятницу вечером мне передали, что кто-то звонил из мосгосимущества и посоветовал нам выметаться. Конечно, выбрали подходящее время — вечер пятницы, когда уже некуда позвонить что-то узнать. В выходные спокойно репетировали, а сегодня утром приходим — замки в дверях сменили и нас не пускают. На всякий случай вынесли наши вещи на улицу, черт их знает, может внутрь больше не пустят. Стоим вот на улице, что делать не знаем. Кому звонить в такой ситуации, Путину? А у нас уже билет распроданы на спектакли 20—22 октября. Надо срочно новое помещение искать, чтобы не обмануть людей», — рассказал «URA.RU» Николай Коляда.

По его словам, по двору ходят какие-то мужчины в штатском, которые ему говорят: «Вас здесь не будет!» В сентябре 2017 года Николай Коляда взял в аренду помещение московского «Театра Труда» на улице Петровке, где открыл «Театр новых пьес». С 20 по 22 октября в театре должны были пройти несколько постановок. Пока Коляда не знает, удастся ли провести спектакли или придется возвращать деньги за билеты.

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Фото: Facebook Николая Коляды

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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