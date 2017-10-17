{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
«ЕР» готовят для Путина. Собчак расскажет Дудю о планах на президентский пост. Губернатор Бурков забирает друзей с Урала
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,34
Динамика за 2 недели
Евро 67,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 октября 2017
15:41  17 октября 2017 0

Самый «дорогой» — до миллиона в месяц. Названа зарплата зарубежных экспертов на российском ТВ

Американский мальчик для битья Майкл Бом "поднимает" 1 млн рублей в месяцФото: Instagram

Американский журналист и «мальчик для битья» на центральном телевидении Майкл Бом зарабатывает на российских ток-шоу до одного млн рублей в месяц. Все официально: заключается контракт и платятся налоги. Помимо его ставки, стала известна цена и других зарубежных экспертов на политических шоу.

Так, украинский политолог Вячеслав Ковтун стал «самым дорогим» экспертом среди своих соотечественников. Его «месячный доход со всех программ составляет от 500 до 700 тысяч рублей», сообщает сайт kp.ru.

«Для кого-то это работа. Украинцы не приходят без оплаты», — рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией. Коллега Ковтуна из Польши — политолог Якуб Корейбу — бывает в Москве реже украинца и зарабатывает на российском телевидении меньше 500 тысяч рублей в месяц, передает «Ридус».

Зарубежные гости отстаивают позиции своих стран и нередко становятся «мальчиками для битья». Так, ведущий программы «Время покажет» на «Первом канале» Артем Шейнин набросился на американского журналиста Майкла Бома и схватил его за шею. Россиянин заявил, что американский коллега его спровоцировал, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров