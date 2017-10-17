Американский журналист и «мальчик для битья» на центральном телевидении Майкл Бом зарабатывает на российских ток-шоу до одного млн рублей в месяц. Все официально: заключается контракт и платятся налоги. Помимо его ставки, стала известна цена и других зарубежных экспертов на политических шоу.
Так, украинский политолог Вячеслав Ковтун стал «самым дорогим» экспертом среди своих соотечественников. Его «месячный доход со всех программ составляет от 500 до 700 тысяч рублей», сообщает сайт kp.ru.
«Для кого-то это работа. Украинцы не приходят без оплаты», — рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией. Коллега Ковтуна из Польши — политолог Якуб Корейбу — бывает в Москве реже украинца и зарабатывает на российском телевидении меньше 500 тысяч рублей в месяц, передает «Ридус».
Зарубежные гости отстаивают позиции своих стран и нередко становятся «мальчиками для битья». Так, ведущий программы «Время покажет» на «Первом канале» Артем Шейнин набросился на американского журналиста Майкла Бома и схватил его за шею. Россиянин заявил, что американский коллега его спровоцировал, напоминает «Федеральное агентство новостей».