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Сегодня 18 октября. Главное к этому часу:
Вопрос об участии Навального в выборах президента России в 2018 году решен окончательно. Лидеру российской оппозиции мешает наличие судимости.
В правительстве раскрыли главные источники роста ВВП в России. Один из них — торговля.
Кубань определила размер курортного сбора. Он будет взиматься с каждого, начиная с 2018 года.
Из-за холодной войны КНДР и США ядерное оружие появится еще у двух стран. «URA.RU» выяснило, к чему это приведет.
Храм на воде в Екатеринбурге не будут строить на пруду. Митрополит Кирилл рассказал, почему теперь самый знаковый проект точно понравится всем.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская записала ролик с обращением к Генпрокурору РФ Юрию Чайке. Там про черные списки, поджоги и стриптиз-шоу из-за фильма «Матильда». Это возмутило адвоката режиссера Алексея Учителя, который обвинил Наталью в «украинской» страсти.