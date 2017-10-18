{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Митрополит Кирилл рассказал о новых вариантах храма святой Екатерины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,34
Динамика за 2 недели
Евро 67,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 октября 2017
09:00  18 октября 2017 1

Пойдет ли Навальный в президенты, курортный сбор в 2018, видео Поклонской про стриптиз. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, поклонская наталья
Ради справедливости Наталья Поклонская готова на самые крайние мерыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Сегодня 18 октября. Главное к этому часу:

Вопрос об участии Навального в выборах президента России в 2018 году решен окончательно. Лидеру российской оппозиции мешает наличие судимости.

В правительстве раскрыли главные источники роста ВВП в России. Один из них — торговля.

Кубань определила размер курортного сбора. Он будет взиматься с каждого, начиная с 2018 года.

Из-за холодной войны КНДР и США ядерное оружие появится еще у двух стран. «URA.RU» выяснило, к чему это приведет.

Храм на воде в Екатеринбурге не будут строить на пруду. Митрополит Кирилл рассказал, почему теперь самый знаковый проект точно понравится всем.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская записала ролик с обращением к Генпрокурору РФ Юрию Чайке. Там про черные списки, поджоги и стриптиз-шоу из-за фильма «Матильда». Это возмутило адвоката режиссера Алексея Учителя, который обвинил Наталью в «украинской» страсти.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров