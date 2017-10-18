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18 октября 2017
19:30  18 октября 2017 0

Точка в деле «пьяного мальчика». Судебному эксперту предъявлено обвинение

Задержанный режиссер Кирилл Серебренников у СК РФ. Москва, машина следственного комитета
Комплексная экспертиза доказала ошибочность выводов КлейменоваФото: Владимир Андреев © URA.RU

Комплексная судебная экспертиза доказала, что сбитый в Балашихе мальчик был трезв. Судебному медику, который нашел в крови погибшего 2,7 промилле алкоголя, предъявлено обвинение в халатности. Об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Обнаруженный при химическом исследовании образца крови этиловый спирт возник посмертно», — рассказала она о результатах экспертизы, пишет ТАСС. Ранее «URA.RU» писало, что доза алкоголя, найденная в крови задавленного ребенка, соответствует половине бутылки водки.

Петренко подчеркнула, что судмедэксперт изъял кровь, нарушая правила, что привело к загрязнению материала «спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения». На данный момент эксперту Михаилу Клейменову предъявлено обвинение по статье УК РФ «Халатность».

Петренко заявила, что эксперт был обязан провести биохимическое исследование, но он предпочел доказывать свою правоту журналистам и родителям ребенка.

В конце лета 2017 года отец погибшего отправил волосы ребенка на экспертизу в Германию, чтобы доказать, что в момент аварии мальчик не был пьян, напоминает «Русская планета». Вскоре зарубежные судебные медики заявили, что никакого алкоголя в крови ребенка не было.

Иван Антонов
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