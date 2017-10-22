В Литве памятники советским солдатам дополнили табличками, в которых указывается, что надписи на монументах «не соответствуют исторический правде». Об этом сообщает Nation News со ссылкой на местные СМИ.
Решение об установке табличек приняли власти Биржайского района Литвы. Инициатива была утверждена лишь в одном муниципалитете, поскольку на федеральном уровне этот вопрос пока не решен. По словам специалиста местного департамента культурного наследия Далюса Микелениса, таким образом мэрия «вносит вклад в отражение исторической справедливости». При этом он не исключил, что нововведение будет раскритиковано не только жителями муниципалитета, но и властями страны.
Накануне в Польше вступил в силу закон «о запрете пропаганды коммунизма». В течение года на территории страны будут снесены 230 советских памятников.