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25 октября 2017
19:17  25 октября 2017 0

«На всю Госдуму один мужчина — Наталья Поклонская». Депутаты боятся смотреть «Ложь Матильды»

Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, поклонская наталья
Уральскому режиссеру пока не удается добиться разрешения на показ его фильма в ГосдумеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Депутаты Государственной думы не хотят поддержать инициативу режиссера из Екатеринбурга Сергея Алиева показать в Госдуме его фильм «Оболганный государь» (рабочее название — «Ложь Матильды»). Об этом «URA.RU» сообщил сам создатель документальной картины, который вот уже несколько дней находится в Москве, пытаясь добиться разрешения на демонстрацию своей киноленты в российском парламенте.

«Народ нынче пошел боязливый, — говорит Алиев. — На всю Госдуму оказался один настоящий мужчина. Зовут его Наталья Поклонская. Многие тайно поддерживают ее, я говорю: „Так поддержите в открытую“ — нет, не хотят».

Как рассказывал ранее агентству Сергей Алиев, функционеры парламента пояснили ему, что для показа его фильма в малом зале Госдумы надо, чтобы с таким запросом в пресс-службу обратился кто-нибудь из депутатов. Алиев опросил более десятка народных избранников православного толка, которые, как он полагал, поддержат его, но все отказались.

Удалось ему переговорить с самой Поклонской. «Я видел ее вчера — мне было ее по-человечески жалко, — говорит Алиев. — Принес извинения от мужского населения России. Говорю: „Что могу, Наташа, я делаю — поддерживаю Вас. К сожалению, я не настолько известный“. Но она сказала: „Ничего. С нами Бог!“. Я ей отвечаю: „Есть хорошие слова Федора Ушакова…“, а она продолжает „Сия грозная буря приведет к славе России“. С этими словами теперь и живу».

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Создатель «Лжи Матильды» избил манекен Алексея Учителя. «Господь мне открыл, что фильм не выйдет». ВИДЕО

Надежды добиться просмотра «Лжи Матильды» в Госдуме создатель ленты не оставляет: он дал себе срок до 7 ноября (дня Октябрьской революции). Алиев планирует встретиться еще с несколькими депутатами, на которых делает ставку. «Завтра, возможно, увижусь со Станиславом Говорухиным, который возглавляет комитет культуры в Госдуме, — рассказал Сергей. — Покажу свой фильм. Он ведь сам режиссер, может быть, ему понравится и он сможет решить вопрос через Володина».

Сергей Алиев — боксер из Екатеринбурга, ставший режиссером: он снял документальный фильм «Оболганный Государь — правда о последнем русском царе» (рабочее название— «Ложь Матильды»), который собран из интервью разных людей, высказывающихся против фильма «Матильда». По словам Сергея, бюджет его кинокартины составил 4 миллиона рублей, которые он «достал из правого кармана». После выхода его киноленты в Сети он вызвал на дуэль режиссера «Матильды» Алексея Учителя, а затем приехал в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с ним лично и устроить дебаты, но Учитель не стал общаться на эту тему. Тогда Алиев избил его манекен.

Андрей Гусельников
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