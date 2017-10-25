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25 октября 2017
23:34  25 октября 2017 1

Собчак призналась, что Рынска влияет на ее предвыборную компанию

Пресс-конференция Ксении Собчак по поводу выдвижения ее кандидатом в президенты РФ. Москва, собчак ксения
Собчак не стала отвечать на хамские выпады РынскиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак призналась, что идея приглашения в избирательный штаб медиаменеджера Игоря Малашенко родилась у нее после оскорблений со стороны его гражданской супруги — Божены Рынски.

«Я посмотрела и подумала — Малашенко, это же прекрасная кандидатура на начальника штаба, а я как раз искала последнего человека, которого у меня не было в команде, это был начальник штаба, я собиралась быть им сама, и тут я думаю — прекрасный кандидат: выборы Ельцина, первая настоящая независимая НТВ, замечательная кандидатура», — заявила Собчак в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

В ходе ток-шоу телеведущая публично поблагодарила Рынску за помощь в кадровом вопросе. «Она мне в каком-то смысле подсказала правильную кандидатуру на этот пост, и я на следующее же утро, в 7 утра, первый раз встретилась с Игорем Малашенко», — заявила Собчак.

Информация о назначении Малашенко руководителем избирательного штаба Собчак появилась во вторник. Рынска заявила, что решение гражданского мужа шокировало ее и высказала предположение, что политтехнолог не проработает с кандидатом и месяца.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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