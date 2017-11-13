Председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков возложил ответственность за срыв переговоров между президентами России и США на американскую администрацию. По словам сенатора, отдельная двусторонняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоялась, так как этого не хотела американская сторона.
«В дипломатии жёсткие условия проведения встречи означают готовность к её срыву, — цитирует RT заявление Алексея Пушкова на его личной странице в сети Twitter. Администрация США сорвала переговоры, ибо не хотела, чтобы они состоялись»
Отметим, ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, что полноформатные переговоры между главами государств не состоялись из-за слишком плотных графиков лидеров стран на саммите. Как писало «URA.RU», российский президент рассказал об определенных трудностях, с которыми командам глав государств справиться не удалось.
Как передает «Экономика сегодня», президент США Дональд Трамп накануне саммита АТЭС заявлял о готовности к встрече с Владимиром Путиным, однако позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила, что формальные переговоры. В итоге серия контактов состоялась, хотя и без формата полноценной встречи.