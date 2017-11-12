Путин рассказал, почему на полях саммита АТЭС не было отдельной встречи с Трампом

00:59 12 ноября 2017 0

Владимир Путин указал на кризис в отношениях России и США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин объяснил, почему на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоялись полноформатные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Он объяснил этот факт кризисом в отношениях между США и РФ, а также графиками обоих политиков.

«Это говорит о том, что отношения между Россией и США пока не вышли из состояния кризиса», — приводит RT слова Путина, который также добавил, что российская сторона готова «перевернуть эту страницу и пойти дальше».

Кроме того, как пояснил глава государства, отсутствие отдельной встречи с Трампом было обусловлено и графиками обоих президентов, а также «определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам, к сожалению, справиться не удалось», подчеркнул он, добавив, что виновные в этом понесут наказание.

В то же время, как отметил Владимир Путин, лидерам все же удалось обсудить кое-какие вопросы на заседании 11 ноября.