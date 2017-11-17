В Сирии могут продлить работу следственной комиссии по химоружию

07:33 17 ноября 2017 0

Химатаки в Сирии требуют дополнительного расследования Фото: pixabay.com

Совет Безопасности ООН может принять решение о техническом продлении работы совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию химических атак в Сирии (СМР). Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул, что такое решение даст больше времени на согласование резолюции о мандате следственной комиссии, передает «Федеральное агентство новостей». Он уточнил, что мандат СМР можно будет продлить даже после того, как он истечет.

Небензя также подчеркнул, что заявление его коллеги из США Никки Хейли о том, что российская сторона избегала диалога по поводу резолюции СБ ООН по Сирии, далеки от правды. Как пояснил дипломат, эксперты из России выходили на связь ровно столько же, сколько выходили на них, пишет информагентство Nation News.

Ранее Никки Хейли заявила, что российская сторона «убила» миссию ООН-ОЗХО (организации по запрещению химического оружия) по Сирии.

27 октября России был передан доклад экспертов по химактакам в Сирии, в котором утверждалось, что ответственность за три из четырех атак с применением химического оружия в стране возлагается на правительственные войска. В свою очередь российские представители в ООН не раз критиковали экспертов за непрофессионализм — при проведении расследования те не взяли необходимые пробы при посещении мест предполагаемого использования химоружия.

Ранее, 16 августа, сирийские власти обвинили Англию и США в поставках химического оружия террористам. У боевиков якобы нашли отравляющие вещества, произведенные двумя американскими и одной британской фирмами.

Объединенная экспертная группа ООН и ОЗХО, напомним, была создана в 2015 году для расследования случаев применения химического оружия в Сирии.