Россия получила доклад экспертов по химактакам в Сирии. Уже есть повод для удивления

07:42 27 октября 2017 0

Внутренние документы СБ ООН оказались в распоряжении журналистов Фото: Pixabay

Совместная комиссия ООН и Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) представили доклад по использованию химоружия в Сирии. Пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский выразил удивление тем фактом, что «прямые цитаты из внутреннего документа СБ ООН беззастенчиво цитируются западными информационными агентствами», сообщает «Федеральное агентство новостей».

В настоящее время доклад изучается представителями России. Документ, по мнению Федора Стржижовского необходимо изучать «с привлечением специалистов из различных ведомств». Тем не менее, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш похвалил авторов доклада, в котором ответственность три из четырех атак с применением химического оружия в Сирии возлагается на правительственные войска. «Генеральный секретарь подчеркивает, что полностью уверен в профессионализме, беспристрастности и объективности механизма, а также благодарит руководство комиссии и ее персонал за усиленную и самоотверженную работу», — цитирует ТАСС заместителя официального представителя генсека Фархан Хака.

Объединенная экспертная группа ООН и ОЗХО была создана в 2015 году для расследования случаев применения химического оружия в Сирии. В одном из своих предыдущих отчетов эксперты возложили ответственность за применение отравляющих веществ на правительственные силы. При этом российские представители в ООН критиковали экспертов за непрофессионализм — при проведении расследования те не взяли необходимые пробы при посещении мест предполагаемого использования химоружия.