11:21 17 ноября 2017 0

Совбез ООН не смог прийти к единому мнению по расследованию химатак в Сирии Фото: White House/Wikipedia

Выставленный на голосование в Совбезе ООН российский проект резолюции о продлении мандата совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии не получил необходимого количества голосов.

За принятие документа проголосовали Россия, Китай, Казахстан и Боливия. Против выступили США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина, Италия и Уругвай. Воздержались от голосования четыре члена Совбеза — Эфиопия, Япония, Египет и Сенегал, сообщает RT.

Еще до начала обсуждения этого вопроса постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона отзывает свой проект резолюции по продлению мандата. Однако позже российская сторона поддержала предложение Боливии о возвращении на рассмотрение СБ ООН российско-китайского проекта резолюции по расследованию химатак в Сирии.

Ранее Россия заблокировала проект резолюции США о продлении мандата совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии. Российский дипломат, как пишет «Федеральное агентство новостей», указал, что в основе текста США лежит неверная концепция. По его мнению, реальной целью Штатов и их партнеров было «поставить под сомнение роль России в политическом процессе сирийского урегулирования».

Уточняется, что это уже десятое право вето, которым воспользовалась Россия при рассмотрении резолюций по Сирии в Совете безопасности ООН с 2011 года, добавляет портал «Русская планета». Если на заседании Совбеза не будет принято окончательного решения, то 17 ноября может стать последним днем работы миссии по расследованию химатак в Сирии. Впрочем, Совбез может продлить миссию на пару дней для проработки проблемных вопросов.