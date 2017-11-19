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19 ноября 2017
23:53  19 ноября 2017 0

СМИ сообщили об отставке президента Зимбабве

Пресс-конференция. Сергей Полукеев. Ханты-Мансийск., телекамеры, съемка
Фургон с журналистами, по словам источника, уже направлен в здание правительстваФото: Александр Елизаров © URA.RU

Президент Зимбабве Роберт Мугабе согласился оставить занимаемый им пост. Сейчас он и военные обсуждают заявление об отставке. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Детали официального заявления пока неизвестны, однако, по словам собеседника издания, президент обратится к народу уже в ближайшее время. В противном случае правящая партия Zanu-PF пригрозила ему импичментом.

Военный переворот, напомним, произошел в Зимбабве в ночь на 15 ноября. Военные вошли в столицу страны Хараре на бронетранспортерах, заблокировали доступ к правительственным зданиям и захватили телецентр. Мугабе, его жена Грейс и министр финансов страны были взяты под стражу. СМИ сообщали, что солдаты объяснили свои действия чистками в государственном аппарате.

Сергей Демин
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