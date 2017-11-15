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15 ноября 2017
14 ноября 2017
Главные новости Москвы
04:59  15 ноября 2017 0

СМИ сообщили о начале военного переворота в Зимбабве

Куйвашев в музее военной техники
На улицах столицы Зимбабве появилась бронетехникаФото: Александр Мамаев © URA.RU

СМИ сообщили о начале военного переворота в Зимбабве. По словам очевидцев, бронетехника заблокировала казармы президентской гвардии на западе столицы — Хараре. Кроме того, несколько колонн бронетранспортеров были замечены на подъезде к городу.

Военная техника, как передает «Федеральное агентство новостей», в районе города появилась после того, как глава вооруженных сил страны Константин Чивенга выступил против действий правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт», которую возглавляет президент страны Роберт Мугабе.

Чивенга обратился к Мугабе с призывом остановить чистки в военном руководстве страны, пообещав вмешаться напрямую, чтобы восстановить политическую стабильность.

Госдепартамент США уже отреагировал на происходящее и призвал обе стороны конфликта к мирному урегулированию:

«Мы призываем стороны спокойно и мирно подойти к спорам, следуя демократическим, прозрачным и конституционным процессам урегулирования разногласий», — цитирует РБК американскую сторону.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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