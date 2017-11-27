21:15 27 ноября 2017 0

Жених скончался от кровопотери на собственной свадьбе Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Киевской области празднование свадьбы закончилось гибелью жениха. Выпивший виновник торжества получил удар ножом в пах и позже скончался в больнице.

Как сообщает РЕН ТВ, 23-летний жених разругался с гостями и решил выйти на улицу, чтобы остудить свой пыл. Выйдя из ресторана, мужчина что-то не поделил с 66-летним охранником заведения. В ходе драки охранник ударил обидчика ножом, после чего оттащил раненого в подсобное помещение. Утром участников драки обнаружила невеста: жениха срочно госпитализировали, но через полтора часа он скончался от кровопотери.

Охранник ресторана помещен под арест. Он обвиняется в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.