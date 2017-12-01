22:44 01 декабря 2017 3

Таксист наотрез отказался принимать плату за проезд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Водитель одной из служб такси под Москвой высадил на полпути женщину с ребенком. Таксисту не понравилось, что пассажирка хотела оплатить проезд мелкими деньгами. Обиженная пассажирка выложила на YouTube видеоролик, на котором запечатлела их спор.

«Мне нужно было ехать в детский сад. Я с дочкой решила поехать на такси. Так получилось, что необходимая сумма у меня была мелочью. Водитель довез до садика, но увидев эти деньги, отказался их брать и выпускать нас из машины. В итоге он повез нас обратно и высадил вообще где-то посреди пути, на темной улице. Ребенка до слез довел», — передает слова участницы инцидента Анны Юрченко «Подмосковье сегодня».

На доводы пассажирки о том, что она предлагает российские рубли — официальные деньги, он ответил, что она издевается над ним и он не примет «эти мелкие копейки». «Я только бога боюсь. Я вас обратно везу — меня за это не убьют. Меня только уволят — я в другую фирму пойду работать», — заявил водитель.

В службе заказа такси «Элитсервис», на которую и работал нерадивый таксист, сообщили, что по отношению к нему примут самые строгие меры. «В день инцидента у этого водителя был выходной. Видимо, он произвольно взял заказ. Мы разберемся в этом вопросе. Оправданий такому поступку нет. Больше водитель у нас работать не будет. А жительнице мы принесем извинения и предложим компенсацию», — отметил директор «Элитсервиса» Роман Загоруйко.