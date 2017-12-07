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07 декабря 2017
09:42  07 декабря 2017 0

В рейтинге лучших авиакомпаний уральские перевозчики оказались на дне списка

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
Авиакомпаниям предстоит серьезно поработать над своим сервисомФото: Pixabay

Эксперты агентства «Авиапорт» составили рейтинг перевозчиков «Сервис в российском небе-2017». Исследователи выяснили, какие нарекания к авиакомпаниями появляются у пассажиров во время полетов и в каких моментах перевозчики подтянули свой уровень.

Как сообщает РГ, по пять звезд в рейтинге получили авиакомпании Emirates и Turkish Airlines. Четыре звезды присудили «Аэрофлоту», Air France и Lufthansa. Трехзвездными оказались перевозчики «Россия», S7 Airlines, KLM, Alitalia, AZAL, LOT. Две звезды получили «ЮТэйр», airBaltic, Finnair и Red Wings. Еще ниже уровень сервиса оказался у компаний: «Нордавиа», «Уральские авиалинии», «Якутия», «Ямал», «Азимут», «Нордстар» и «Северный ветер».

Авторы рейтинга выяснили, что пассажиров в авиакомпаниях раздражает отсутствие бесплатных наушников, сломанные столики и спинки кресел, грязные сидения и некачественная уборка туалетов. При этом путешественники довольны появлением в самолетах розеток для зарядки гаджетов и развлекательного контента, который передается на смартфоны и планшеты с внутренних серверов самолетов.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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