Эксперты агентства «Авиапорт» составили рейтинг перевозчиков «Сервис в российском небе-2017». Исследователи выяснили, какие нарекания к авиакомпаниями появляются у пассажиров во время полетов и в каких моментах перевозчики подтянули свой уровень.
Как сообщает РГ, по пять звезд в рейтинге получили авиакомпании Emirates и Turkish Airlines. Четыре звезды присудили «Аэрофлоту», Air France и Lufthansa. Трехзвездными оказались перевозчики «Россия», S7 Airlines, KLM, Alitalia, AZAL, LOT. Две звезды получили «ЮТэйр», airBaltic, Finnair и Red Wings. Еще ниже уровень сервиса оказался у компаний: «Нордавиа», «Уральские авиалинии», «Якутия», «Ямал», «Азимут», «Нордстар» и «Северный ветер».
Авторы рейтинга выяснили, что пассажиров в авиакомпаниях раздражает отсутствие бесплатных наушников, сломанные столики и спинки кресел, грязные сидения и некачественная уборка туалетов. При этом путешественники довольны появлением в самолетах розеток для зарядки гаджетов и развлекательного контента, который передается на смартфоны и планшеты с внутренних серверов самолетов.