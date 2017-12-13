{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
ХМАО назвали в одном ряду с Петербургом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,84
Динамика за 2 недели
Евро 69,30
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
13 декабря 2017
Главные новости Москвы
14:30  13 декабря 2017 0

Броневик Поклонской вдребезги разбился в Крыму

Водитель отвез начальника и решил развлечьсяФото: rusdtp.ru

Водитель прокурора Крыма Олега Камшилова разбил служебный бронированный автомобиль стоимостью семь миллионов рублей. На момент аварии Камшилова в салоне не было.

Как сообщает «Газета.ру», авария произошла в начале декабря, но информация о ней появилась лишь 11 декабря. Прокуратура отказывается комментировать происшествие. Как сообщил изданию информированный источник, водитель отвез начальника домой и, выпив, попал в ДТП. «Водитель накосячил, действительно разбил машину», — сообщил информатор.

Бронированная Toyota была создана специально для экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской. Машина была оснащена десятью подушками безопасности, системой коммуникации с голосовым управлением, четырьмя камерами по периметру салона, системой помощи при езде по бездорожью и кожаным интерьером. Заказ выполнила нижегородская компания ООО «Кольчуга».

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров