Водитель прокурора Крыма Олега Камшилова разбил служебный бронированный автомобиль стоимостью семь миллионов рублей. На момент аварии Камшилова в салоне не было.
Как сообщает «Газета.ру», авария произошла в начале декабря, но информация о ней появилась лишь 11 декабря. Прокуратура отказывается комментировать происшествие. Как сообщил изданию информированный источник, водитель отвез начальника домой и, выпив, попал в ДТП. «Водитель накосячил, действительно разбил машину», — сообщил информатор.
Бронированная Toyota была создана специально для экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской. Машина была оснащена десятью подушками безопасности, системой коммуникации с голосовым управлением, четырьмя камерами по периметру салона, системой помощи при езде по бездорожью и кожаным интерьером. Заказ выполнила нижегородская компания ООО «Кольчуга».