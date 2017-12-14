МВД отказалось от покупки компьютеров с российскими процессорами

09:02 14 декабря 2017 0

Производитель даже через суд не смог заставить МВД докупить технику Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Министерство внутренних дел РФ отказалось компьютеров с процессорами отечественного производства на сумму 286 миллионов рублей компании «Т-Платформы». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документы Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

МВД 31 июля и 1 августа получило часть компьютеров для проведения на них теоретической части экзаменов ПДД на сумму 71 миллион рублей, а остальные принимать отказалось. В этой связи компания, поставляющая технику ведомству, обратилась в суд и потребовала от МВД принять машины, выплатив за них оставшуюся сумму.

Суд отклонил иск, сославшись на срыв срока поставок (компьютеры ведомство должно было получить к 1 июля 2017 года). В свою очередь представитель «Т-Платформ» Елена Чуракова связала это с задержкой от МВД аванса и отсутствием нужной для выполнения договора информации. Фирма предлагала выплатить за это штрафы и пени, но в документе с министерством был пункт, запрещающий прием товара после завершения срока действия контракта.

Ранее за «злоупотребление должностными полномочиями» был арестован главный конструктор МВД РФ Андрей Нечаев. По словам Чураковой, именно он настаивал на переводе МВД на российское оборудование. Также с арестом Нечаева связывают жесткую позицию министерства в отношении исполнения условий контрактов.