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19 декабря 2017
12:24  19 декабря 2017 16

Телеведущий Соловьев сравнил российских футболистов с Собчак

Открытие предвыборного штаба Ксении Собчак и посещение дома на улице Кошевого. Екатеринбург, собчак ксения
В чем смысл сравнения с Собчак, он не уточнилФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Журналист, ведущий шоу «Воскресный вечер» Владимир Соловьев, сравнил свою коллегу Ксению Собчак с российскими футболистами.

«Мне иногда кажется, что в каждом нашем футболисте живет маленькая Собчак. Надеюсь, не во всех», — цитирует Соловьева «Федеральное агентство новостей». При этом телеведущий не пояснил такое сравнение. Соловьев подчеркнул, что российские футболисты способны проявить себя лишь в том случае, если «сломать ноги Лионелю Месси, Криштиану Роналду и Златану Ибрагимовичу».

Напомним, Ксения Собчак приняла решение участвовать в президентских выборах. Актер Дмитрий Быковский 18 декабря призвал ее не глумиться над Россией и россиянами. Как пишет потрал argumenti.ru, он напомнил, что есть россияне, которые еле сводят концы с концами, в то время как светские львицы и светская тусовка утопают в роскоши.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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