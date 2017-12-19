Телеведущий Соловьев сравнил российских футболистов с Собчак

Журналист, ведущий шоу «Воскресный вечер» Владимир Соловьев, сравнил свою коллегу Ксению Собчак с российскими футболистами.
«Мне иногда кажется, что в каждом нашем футболисте живет маленькая Собчак. Надеюсь, не во всех», — цитирует Соловьева «Федеральное агентство новостей». При этом телеведущий не пояснил такое сравнение. Соловьев подчеркнул, что российские футболисты способны проявить себя лишь в том случае, если «сломать ноги Лионелю Месси, Криштиану Роналду и Златану Ибрагимовичу».
Напомним, Ксения Собчак приняла решение участвовать в президентских выборах. Актер Дмитрий Быковский 18 декабря призвал ее не глумиться над Россией и россиянами. Как пишет потрал argumenti.ru, он напомнил, что есть россияне, которые еле сводят концы с концами, в то время как светские львицы и светская тусовка утопают в роскоши.