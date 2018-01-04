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04 января 2018
14:28  04 января 2018 2

Климкин не повез в Донбасс своего немецкого коллегу из-за плохой погоды

Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
Непогода скорректировала планы главы МВД двух странФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Плохая погода в Донбассе скорректировала планы министров иностранных дел Украины Павла Климкина и Германии Зигмара Габриэля. Ранее они объявили о том, что хотят посетить линию разграничения в Донбассе.

«Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем», — написал Павел Климкин в своем Twitter.

По словам главы МИД Украины, поездка состоится, но позже, возможно даже, что в этом месяце, передает RT.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль в настоящее время находится с рабочим визитом на Украине. Ранее он заявил, что в Донбасс надо ввести вооруженных миротворцев.

Наталья Володина
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