Климкин не повез в Донбасс своего немецкого коллегу из-за плохой погоды

Непогода скорректировала планы главы МВД двух стран
Плохая погода в Донбассе скорректировала планы министров иностранных дел Украины Павла Климкина и Германии Зигмара Габриэля. Ранее они объявили о том, что хотят посетить линию разграничения в Донбассе.
«Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем», — написал Павел Климкин в своем Twitter.
По словам главы МИД Украины, поездка состоится, но позже, возможно даже, что в этом месяце, передает RT.
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль в настоящее время находится с рабочим визитом на Украине. Ранее он заявил, что в Донбасс надо ввести вооруженных миротворцев.