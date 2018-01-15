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15 января 2018
14 января 2018
Главные новости Москвы
03:08  15 января 2018 0

Число отравившихся в кадетской школе в Подмосковье достигло 50 человек

Столовая в школе №112. Пермь, школьная столовая
Проверка показала, что причиной отравления стали грубые нарушения, допущенные на кухне школьной столовойФото: Алексей Глазырин © URA.RU

По данным министерства здравоохранения Московской области, по состоянию на вечер воскресенья, 14 января, в стационары были госпитализированы 50 человек с симптомами острого пищевого отравления. Из них 43 — учащиеся местной кадетской школы, а также семеро сотрудников учебного заведения.

Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, передает телеканал 360. В медицинских учреждениях развернуты дополнительные места для размещения заболевших.

Между тем, следственные органы уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ — «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По информации СКР, причиной отравления стали допущенные на школьной кухне нарушения санэпидзаконодательства при приготовлении 12 января завтрака и обеда в МОУ «Кадетская школа муниципального образования городской округ Люберцы» неустановленными работниками ООО «Огонек».

Как сообщает «Эхо Москвы», в настоящее время занятия в школе приостановлены до 22 января. Из-за ЧП во всех учебных заведениях Подмосковья пройдут дополнительные внеплановые проверки.

Напомним, первые пострадавшие с симптомами острого пищевого отравления начали поступать в больницы еще 13 января. Как писало «URA.RU», основная масса заболевших — учащиеся в возрасте от 8 до 16 лет. Поскольку при заражении острой пищевой токсикоинфекцией первые признаки болезни проявляются в течение суток, медики предупредили о возможном росте числа пострадавших.

Евгений Александров
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