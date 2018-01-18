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18 января 2018
09:00  18 января 2018 0

Кремль поддержит малые города, Шакро Молодой сел из-за любви, Улюкаев занялся йогой. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Разное. Курган, частный сектор, деревянные дома, курган, серость в городе
В Кремле решили, как развивать малые города РоссииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

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Доброе утро! Сегодня 18 января. И вот главное за ночь:

Владимир Путин включит малые города России в государственную программу поддержки. На прошедшей встрече в Кремле президент предложил их мэрам новый вариант развития исторических поселений.

Поножовщина в двух уральских школах прославила регион на всю страну. Из-за нее собираются ужесточать требования к охране образовательных учреждений и изменить федеральное законодательство. Эксперты считают, что это не поможет, а побоище в школах Перми и Челябинска — это только начало.

В деле погибшего в Прикамье солдата из Магнитогорска появились подозреваемые. Напомним, его тело нашли в части в начале января. Родственники уверены, что срочника убили.

Курганские санавиаторы через суд отвоевывают право круглосуточно спасать людей. Новый контракт запрещаем им это делать.

Стали известны подробности, из-за чего вор в законе Шакро Молодой оказался в СИЗО, а криминальный мир России — на пороге межклановой войны. Во всем виновата роковая женщина.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет за взятку в 2 миллиона долларов, нашел в тюрьме новое хобби. Он занялся йогой в камере на виду у других заключенных.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.RU»
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