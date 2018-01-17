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18 января 2018
17 января 2018
23:05  17 января 2018 0

Путин дал мэрам исторических поселений два совета

Новая инициатива Кремля сократит разрыв между жителями миллионников и малых городов
Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.RU»
Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Президент выделит 5 млрд на благоустройство малых городовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Малые города России будут включены в специальные госпрограммы поддержки. Об этом президент страны Владимир Путин заявил 17 января на встрече с участниками форума малых городов и исторических поселений.

Клипарт, туризм, ямалкан
Путин предложил малым городам становиться туристическими центрами
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«Мы выделим еще дополнительно пять миллиардов рублей, но они должны быть напрямую направлены в эти малые города и исторические поселения», — заявил президент. Путин заметил, что в 2017 году средства на благоустройство были выделены регионам, однако «до малых городов и исторических поселений они почти не дошли». Речь шла о федеральной программе по созданию комфортной среды, в рамках которой планируется выделять по 25 млрд рублей ежегодно вплоть до 2020 года. По словам президента, вопрос траты денег будет обсуждаться с жителями самих городов.

Путин призвал малые города искать собственные «изюминки» для привлечения туристов. «Вы можете стать действительно по-настоящему большими центрами — большими с точки зрения туризма, с точки зрения развития искусства, экономики, культуры, науки. Таких примеров в мире очень много, но и у нас такие примеры в последнее время множатся — и курорты появляются новые, и деловые центры, и туристические центры», — отметил президент.

Путин уже давно обращает внимание на малые города, отмечает политолог Дмитрий Гусев. «В последние несколько месяцев у нас отдельные губернаторы были назначены из мэров. Помощником президента по вопросам местного самоуправления стал бывший полпред Николай Цуканов», — напомнил политолог в разговоре с «URA.RU».

Президент чувствует, что жителям малых городов сегодня нужна особенная поддержка, говорит Гусев:

«Все что мы с вами видим на экране — это жизнь больших городов. Однако очень много наших сограждан живет в стотысячниках и моногородах. Там совершенно другая жизнь. Там другие проблемы, и люди там иногда чувствуют себя забытыми».

Эксперт не находит ничего удивительного в том, что средства будут выделены городам напрямую, в обход региональных властей. «Местная власть каждый день контактирует с людьми, лучше знает их проблемы. Губернаторы ведь занимаются большими глобальными проектами, вопросами развития регионов», — говорит Гусев.

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
Министр культуры Владимир Мединский заявил на форуме, что отныне «Золотое кольцо» будет прирастать каждый год новым городом
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Обсуждение траты средств с жителями самих городов приведет к росту гражданской активности в муниципалитетах, уверена вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. «Формирование комфортных условий должно приниматься с учетом мнения самих жителей. Это не должно быть какое-то осчастливливание сверху, когда это делают какие-то столичные урбанисты. Люди сами должны вовлекаться в процесс трансформации жизни в своих городах через голосование и дискуссии», — считает эксперт.

Для президента важно создание равных возможностей для всех жителей России, утверждает Федорова. «Сегодня жители миллионников и малых городов живут фактически в разных измерениях. Президент предлагает приложить все усилия, чтобы сократить этот разрыв. Человек, родившийся в стотысячнике или поселке городского типа имеет такое же право на комфортную городскую среду, как и житель миллионника. Это вопрос справедливости и уравнивания возможностей», — рассказал эксперт «URA.RU». По ее словам, в развитии равных возможностей поможет и цифровая экономика, которую государство активно развивает в последние годы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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