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06 февраля 2018
Главные новости Москвы
11:56  06 февраля 2018 21

Депутат переодел бюсты Сталина и Николая II в клоунов. ФОТО

Люся Штейн назвала акцию «десакрализацией власти»Фото с личной страницы Люси Штейн в Facebook

Муниципальный депутат Басманного района Москвы Люся Штейн одела как клоунов бюсты Ивана Грозного, Иосифа Сталина и Николая II. Так она заявила о «десакрализации власти».

Штейн провела свою акцию на Аллее правителей, созданной по инициативе Российского военно-исторического общества. На бюст Сталина она надела клоунский нос, оленьи рога и боа из розовых перьев. У Ивана Грозного оказался утиный клюв и разноцветная гирлянда. Николая II народная избранница украсила колпаком и гирляндой.

Депутат назвал свою акцию «Party-власть, или Десакрализация правителей». На своей странице в Facebook Штейн прокомментировала, что «празднично принарядила» бюсты экс-руководителей России в день рождения музея Российского военно-исторического общества. Штейн напомнила про отзыв прокатного удостоверения британского фильма «Смерть Сталина»: «Вы вдумайтесь только — чиновники оберегают „светлую“ память о правителе, который тысячами уничтожал граждан нашей страны». Итогом ее поста стало предложение направить государственные усилия на то, чтобы пропагандировать иронию, сарказм, точить острие собственного юмора и отлаживать понимание чужой сатиры.

Некоторые пользователи соцсетей поддержали акцию: «Браво, Людмила! Все эти средневековые дремучие комплексы как раз изживаются подобным образом!.. Я за нее голосовал! Мой депутат все правильно сделал». Другие, наоборот, оскорблены: «Люся, себя нарядите клоунессой, может быть, и просветлеет в мозгах, спрашивается, кто вас в депутаты протолкнул». А кто-то просто улыбнулся: «Ленин обиделся… Остался без праздничного наряда».

Напомним, что ранее Никита Михалков заявил, что «в России воспитано поколение, у которого нет исторической памяти». В телепередаче, приводя примеры взглядов современных либеральных политиков, он рассказал и про Штейн.

Ольга Кулакова
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