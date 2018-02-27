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27 февраля 2018
Главные новости Москвы
16:55  27 февраля 2018 4

Минтруд пересмотрит список запрещенных профессий для женщин

Прибытие Валерия Гергиева в Екатеринбург, поезд, железная дорога, ржд, пассажирский поезд
Перечень запрещенных для женщин профессий установили в 2000 годуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Госкомпания «Российские железные дороги» предложила пересмотреть перечень профессий, которые запрещены для женщин и позволить компаниям самим формировать ограничения после согласования с профсоюзами. Таким образом, инициатива предполагает допуск женщин до ранее запретных для них профессий.

«Перечень надо пересматривать. Безусловно, из него какие-то профессии должны уходить, потому что условия труда улучшаются, но это не будет полномочиями работодателей», — цитируют Life слова министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина. По его словам, в Минтруде уточнят список запрещенных для женщин профессий, однако ведомство не намерено разрешать компаниям устанавливать его самостоятельно.

По данным корпоративной газеты РЖД «Гудок», перечень запрещенных для женщин профессий правительство установило 25 февраля 2000 года. Ограничения коснулись таких отраслей, как металлообработка, строительно-монтажные и горные работы. Кроме того, женщин не допускают до профессий машиниста и осмотрщика вагонов, передает Nation News.

По словам советника гендиректора РЖД Ирины Костенец, женщины не работали машинистами из-за вредных факторов, однако современные скоростные поезда в настоящее время гораздо комфортнее. Ранее во французском городе Нанте водители автобусов мужского пола вышли на работу в юбках в знак протеста. По дресс-коду мужчинам-шоферам было запрещено надевать шорты на работу, в то время как женщинам разрешалось носить юбки.

Иван Шестак
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