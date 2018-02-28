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28 февраля 2018
27 февраля 2018
Главные новости Москвы
04:12  28 февраля 2018 0

Названа самая популярная в России телетрансляция за последние четыре года

Сочи-2014. Зимняя олимпиада. 20.02.2014, олимпийский парк
Последний раз столь большое число россиян смотрело открытие Олимпиады в Сочи в 2014 годуФото: Андрей Варкентин © URA.RU

Финальный поединок между хоккейными сборными Германии и России на Олимпиаде в корейском Пхенчхане стал самой популярной передачей после 2014 года. Как следует из данных, полученных Mediascope, встречу финалистов на «Первом канале» 25 февраля посмотрели почти 15% взрослого населения России.

Как сообщают «Ведомости», прежний рекорд по просмотрам был установлен во время зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. Тогда церемонию открытия Олимпийских игр на «Первом канале» смотрели почти 18% взрослых россиян. За ходом хоккейного матча между сборными США и России во время сочинской олимпиады следили почти 17%. После этого, как отмечается, ни одна телетрансляция не собрала столь большую аудиторию.

Между тем, трансляция 25 января поставила еще один своеобразный рекорд: из всего числа зрителей, включивших телевизоры в тот день, 53,7% специально ждали хоккей. Больших результатов удавалось добиться лишь в 2008 году: тогда встречу российских и испанских футболистов на канале «Россия» смотрели 26,8% россиян. Доля болевших за Россию тогда составила сразу 70%

Напомним, российские хоккеисты стали обладателями золотых медалей в Пхенчхане, обыграв в финале соперников из Германии со счетом 4:3.

Евгений Александров
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