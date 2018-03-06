19:25 06 марта 2018 3

Матвеев претендует на родство с королем отечественной эстрады Фото: группа «Александр Матвеев — шоумен, пародист, ведущий», «ВКонтакте»

Бывший солист группы «Экс-ББ» Александр Матвеев заявил, что с большой вероятностью может приходиться певцу Филиппу Киркорову родным братом по отцу. По словам шоумена и пародиста, его родила любовница Бедроса Киркорова.

«Мне мама рассказывала, что я родился после ее бурного романа, случившегося много лет назад в Сочи с отцом Филиппа Киркорова Бедросом. Вот я и думаю: может, мне уже пора пойти на ТВ и рассказать свою историю? Я даже тест ДНК готов сделать, чтобы проверить свои предположения!», — цитируют Матвеева «Дни.ру». Ведущий рассказал, что чувствует родство с Киркоровым с самого детства, и добавил, что у них одинаковый рост и размер обуви.

Ранее на Урале краеведы случайно обнаружили могилу прадеда короля отечественной эстрады — известного русского и советского циркового артиста Виктора Маниона. Как сообщало «URA.RU», Киркоров посетил кладбище в Екатеринбурге и возложил цветы на могилу родственника.