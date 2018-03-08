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08 марта 2018
21:40  08 марта 2018 0

Спортсменка пожаловалась на кумовство в российском биатлоне. «Бороться невозможно»

Чемпионат Европы по биатлону. Подготовка. Тюмень
Спортсменка разочарована в отечественной системе биатлонаФото: Николай Бастриков © URA.RU

Чемпионка России по биатлону Галина Нечкасова рассказала о кумовстве, свойственном российскому биатлону. Слова спортсменки приводит Lenta.ru.

«Пугает система, выстроенная в биатлоне. Она очень сложная, и здесь тяжело проявить себя в полной мере. Для этого нужно иметь много составляющих, в том числе связи с высокопоставленными лицами, которые, если что, смогут „замолвить за тебя слово“. Бороться с такой несправедливостью невозможно», — призналась спортсменка.

Несовершенство системы, по словам Нечкасовой, привело к тому, что она изменила свои приоритеты. Если раньше на первом месте был биатлон, то теперь спортсменка больше времени уделяет личной жизни. «Почему я отложила спорт на второй план? Все дело в негативном отношении международных спортивных сообществ к России», — цитирует Нечкасову издание.

Галина Нечкасова — пятикратная чемпионка России по биатлону, чемпионка мира по летнему биатлону в командной эстафете. На Всемирных военных играх в Сочи она завоевала золотую медаль в биатлоне, в командной гонке на 7,5 километра.

Виктор Жуков
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