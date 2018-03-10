Российским спортсменам предрекли новые скандалы с допингом

В Международном союзе биатлонистов считают, что допинг-скандалы с россиянами продолжатся. Об этом заявил вице-президент организации Джим Каррабре.
«Я уверен, что в будущем русские не раз будут пойманы на допинге», — цитирует Каррабре Lenta.ru. До этого он выступал за то, чтобы ужесточить наказание для сборных, чьи спортсмены принимают запрещенные препараты.
Как писало «URA.RU», ранее Клемен Бауэр — биатлонист из Словении — официально отказался от участия в Кубке мира по биатлону. Причиной он назвал нежелание Международного союза биатлонистов перенести Кубок из России в другую страну. От участия в тюменском этапе отказались сборные США, Канады и Чехии, а также шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон.
При этом ранее глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг заявил об отсутствии доказательств того, что Союз биатлонистов России был причастен к систематическому нарушению антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.