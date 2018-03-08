Клемен Бауэр — биатлонист из Словении — официально отказался от участия в Кубке мира по биатлону. Причиной он назвал нежелание Международного союза биатлонистов перенести Кубок из России в другую страну.
Бауэр — серебряный призер чемпионата мира 2012 года в смешанной эстафете, он уверен, что биатлонисты должны иметь больше влияния на принятие решений относительно проведения спортивных мероприятий. «Я не планирую ехать в Россию. Был уверен, что гонки перенесут, но, несмотря на все наши усилия по очищению спорта, этого не произойдёт, за что спасибо президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу», — со ссылкой на FasterSkier передает слова спортсмена RT. По мнению Бауэра, представители Международного союза биатлонистов должны больше прислушиваться к спортсменам, принимая те или иные решения.
Напомним, что ранее от участия в тюменском этапе отказались сборные США, Канады и Чехии, а также шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон. А украинская биатлонистка Ольга Абрамова, наоборот, считает бойкотирование Кубка мира по биатлону в Тюмени политической игрой.