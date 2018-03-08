{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,80
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 марта 2018
15:26  08 марта 2018 9

Известный биатлонист заявил о бойкоте Кубка мира в Тюмени. «Был уверен, что гонки перенесут»

Кубок губернатора Тюменской области по биатлону. 2014 год. Тюмень, биатлон, кубок губернатора, масстарт
Биатлонисты по-разному относятся к проведению Кубка мира в ТюмениФото: Николай Бастриков © URA.RU

Клемен Бауэр — биатлонист из Словении — официально отказался от участия в Кубке мира по биатлону. Причиной он назвал нежелание Международного союза биатлонистов перенести Кубок из России в другую страну.

Бауэр — серебряный призер чемпионата мира 2012 года в смешанной эстафете, он уверен, что биатлонисты должны иметь больше влияния на принятие решений относительно проведения спортивных мероприятий. «Я не планирую ехать в Россию. Был уверен, что гонки перенесут, но, несмотря на все наши усилия по очищению спорта, этого не произойдёт, за что спасибо президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу», — со ссылкой на FasterSkier передает слова спортсмена RT. По мнению Бауэра, представители Международного союза биатлонистов должны больше прислушиваться к спортсменам, принимая те или иные решения.

Напомним, что ранее от участия в тюменском этапе отказались сборные США, Канады и Чехии, а также шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон. А украинская биатлонистка Ольга Абрамова, наоборот, считает бойкотирование Кубка мира по биатлону в Тюмени политической игрой.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров