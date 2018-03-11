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11 марта 2018
10 марта 2018
03:51  11 марта 2018 0

WADA отказалось от сотрудничества с производителем пробирок

Клипарт. Ноябрь. Магнитогорск, пробирки, анализы, здоровье, медицина
Ситуация с проблемными пробирками уже никак не поможет российским атлетам, считают экспертыФото: Илья Московец © URA.RU
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Компания Berlinger, которая почти 20 лет занималась производством специальных пробирок для хранения биологического материала для Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявила о выходе из бизнеса. Причиной стали постоянные нарекания к продукции.

Поводом к расторжению договора стал очередной дефект продукции — растрескивание баночек при отрицательных температурах. Между тем, пробирки BEREG-KIT Geneva, о которых идет речь, предназначены для хранения проб на протяжении десяти лет.

«WADA активно изучает рынок альтернативных производителей емкостей для допинг-проб и с этой целью также сотрудничает с iNADO и рядом антидопинговых организаций (ADO)», — приводит RT официальное сообщение антидопингового агентства.

Впрочем, растрескивание — не единственный дефект специальной тары, о котором идет речь.Например, непосредственно перед Олимпиадой в Пхенчхане было обнаружено, что пробирки можно легко вскрыть руками без каких-либо подручных средств. Достаточно, чтобы пробирка с материалом были заморожены — обычно в таком состоянии хранятся пробы B.

Тем не менее, сложившаяся ситуация уже никак не поможет российским спортсменам, оказавшимся под прессингом антидопингового агентства. Как считает экс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев, свою правоту отстаивать нужно было раньше. «После Олимпиады в Сочи Berlinger выпустила несколько новых модификаций пробирок, — пояснил экс-руководитель ВФЛА. — Как раз последние из них неплотно закрывались и трескались. Мы свое право оспорить эти обвинения проспали».

По словам Балахничева, поскольку пробирки были рекомендованы чиновниками WADA, то ответственность за состояние проб лежит не только на спортсменах, но и на агентстве.

Евгений Александров
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