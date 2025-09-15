Венгрия ускорит строительство АЭС «Пакш-2», несмотря на попытки его сорвать

Венгрия ускоряет строительство АЭС «Пакш-2», несмотря на попытки сорвать проект. Этой информацией поделился глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«И несмотря ни на какие атаки, ни на какие попытки сорвать наш проект, Венгрия ускоряет строительство своей новой атомной электростанции», — заявил Сийярто. Сделал он это на 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.
Строительство АЭС «Пакш-2» ведется с 2017 года при участии «Росатома» и ряда европейских компаний, несмотря на юридические споры и санкции. В июне 2025 года Суд ЕС отменил одобрение Еврокомиссии на финансирование проекта, однако венгерские власти заявили о продолжении работ по графику. Реализация станции должна увеличить долю атомной энергетики в стране и, по мнению главы МИД Венгрии, способствовать диалогу между Востоком и Западом.
