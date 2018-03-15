В России призвали запретить кальяны в гостиницах

Министерство здравоохранения РФ разработало проект поправок, ужесточающих действующий антитабачный закон. В ведомстве предлагают запретить использование кальянов, трубок и сигаретной бумаги в гостиницах, начиная с 1 января 2019 года.
В настоящее время поправки находятся на рассмотрении у Минкульта и на согласовании у Минтруда, сообщает RNS. В Минпромторге отметили, что «позиция министерства по указанному законопроекту в настоящее время формируется».
Как ранее сообщало «URA.RU», Минздрав подготовил законопроект о запрете кальянов в общественных местах с начала 2019 года. Согласно документу, их нельзя будет использовать в ресторанах и барах и продавать лицам, не достигшим 18 лет. Основатель движения вейперов полагает, что возможный запрет на курение вейпов и кальянов в местах общественного питания не вызовет снижение числа курильщиков «вкусного дыма». Он пояснил, что большинство заведений уже не позволяют у себя их использование, писало RT.