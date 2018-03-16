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16 марта 2018
15 марта 2018
07:45  16 марта 2018 0

«Женщина без возраста». Пугачева с голыми коленками произвела фурор на модном показе. ФОТО

Поклонники каждый раз восхищаются образами ПугачевойФото: alla_pugacheva_forum, Instagram

В Сети опубликовали фотографии с модного показа Игоря Гуляева «MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA 2018», где засветилась эстрадная певица Алла Пугачева. Поклонники восхитились ее молодостью и жизнерадостностью, особенно отметив ее «нестареющие» колени и глубокое чувство стиля.

Примадонна появилась в выставочном зале, где проходило мероприятие, в окружении толпы журналистов. Об этом написали фанаты артистки в аккаунте «Форума поклонников» в Instagram. Для выхода в свет Пугачева надела черное короткое платье с накидкой в цвет и дополнила образ круглыми очками. «Эталон красивой и необыкновенной женщины!», «Коленочки — прелесть! Пусть молодые завидуют», «Мне б такие коленки», «Так хочется выглядеть, как Алла», «Годы не страшны! Выглядите все моложе и красивее. Браво», «Алла Борисовна очень хороша, стильная такая, прямо женщина без возраста», — прокомментировали восторженные пользователи.

Также почитатели творчества певицы подметили, что Пугачева занимала почетное место в первом ряду, по соседству с экс-супругом Филиппом Киркоровым. Фанаты до сих пор считают эту пару лучшей в российском шоу-бизнесе и радуются, что они продолжают дружить после расставания.

Поклонники Аллы Пугачевой не устают петь дифирамбы по поводу ее внешности. На «празднике весны», который певица проводит ежегодно, она покорила подписчиков «вновь помолодевшим» видом и нарядами, писало «Утро.ру». Примадонне даже без макияжа удается восхищать окружающих. Как сообщало «URA.RU», артистка получила множество комплиментов в Сети, поделившись селфи без косметики на лице.

Ксения Томашова
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