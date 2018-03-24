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24 марта 2018
23 марта 2018
Главные новости Москвы
07:58  24 марта 2018 0

Успенская рассказала о дебоше на борту «Аэрофлота». «Перекрыла мне дверь бабища, распустила руки». ВИДЕО

Певица оскорблена действиями компанииФото: Любовь Успенская, Instagram

Певица Любовь Успенская, которую накануне высадили из самолета компании «Аэрофлот» за якобы нарушение правил перевозки собаки (у нее йоркширский терьер), рассказала о том, что произошло. Звезда шансона намерена закончить тур и подавать в суд на компанию.

По словам артистки, она пыталась пройти на свое место в бизнес-классе, когда дорогу ей преградила бортпроводница. «Перекрыла мне дверь бабища, распустила руки и говорит: «Где переноска?» Я объясняю: «Вот мой директор. Он вошел уже в самолет. Переноска лежит в чемодане». Она: «Нет, не пущу! Вы не можете войти!» Я говорю: «Что это за закон?! Как я не могу войти с маленькой собачкой?» — говорит Успенская в беседе с «Известиями».

Далее она спросила у стюардессы, в своем ли та уме, после чего бортпроводница отправилась к командиру экипажа, который и принял решение о том, чтобы высадить Успенскую с рейса Москва—Омск. Успенская пояснила, что могла помешать полету, попросив всех музыкантов — 20 человек — покинуть борт, но пожалела пассажиров, которые оказались заложниками этой ситуации. Певица называет себя пострадавшей, говоря, что ей пришлось ехать в полицию, писать объяснения, покупать новые билеты и так далее.

Тем временем «Аэрофлот» заявил, что у него есть показания трех пассажиров, которые были свидетелями скандала. По сообщению авиаперевозчика, Успенская оттолкнула стюардессу и прошла на свое место без переноски. По словам певицы, она не будет сейчас прерывать тур, чтобы разбираться с перевозчиком, но после работы обязательно займется этим вопросом. «Я этого так не оставлю», — заключает она.

Семен Гринберг
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