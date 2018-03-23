{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Из-за Слуцкого в ГД хотят сдать мандаты. Комаровой прочат третий срок. Референдум о сносе ТВ-башни пройдет после взрыва
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,11
Динамика за 2 недели
Евро 70,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 марта 2018
Главные новости Москвы
22:11  23 марта 2018 2

У «Аэрофлота» есть показания трех свидетелей скандала с Успенской

Скандал произошел из-за питомца УспенскойФото: Любовь Успенская, Instagram

В авиакомпании «Аэрофлот» располагают показаниями трех пассажиров, которые стали свидетелями конфликта стюардессы с певицей Любовью Успенской. Перевозчик пояснил причины, по которым исполнительница была снята с рейса.

«Успенская при входе на борт воздушного судна в руках несла собаку. По просьбе бортпроводника предъявить посадочный талон и убрать питомца в переноску, пассажирка оттолкнула сотрудника», — рассказали в департаменте общественный связей авиакомпании. В итоге командир воздушного судна (КВС) принял решение отказать в перевозке пассажирке бизнес-класса. Установленных правил и регламентов, которые обязывают КВС в подобных случаях выходить к пассажирам, не существует, подчеркнули в «Аэрофлоте».

После случившегося кабинный экипаж составил рапорт о нарушении и взял свидетельские показания у троих пассажиров. На место инцидента вызвали сотрудников полиции, в сопровождении которых Успенская и покинула борт. В «Аэрофлоте» уточнили, что, согласно правилам компании, перевозка животных осуществляется строго в специальных контейнерах или сумках-переносках — вынимать животное из контейнера на борту во время полета запрещено.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Успенская намеревается подать в суд на «Аэрофлот». По словам певицы, сумка для перевозки питомца была уже у нее в руках, однако стюардесса не дала ей ее открыть и убрать животное. Концертный директор артистки заявил, что им не показали протокол, на основании которого Успенскую сняли с рейса 1762 (Москва — Омск), и пожаловался на то, что к ним не вышел КВС.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров