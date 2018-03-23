В авиакомпании «Аэрофлот» располагают показаниями трех пассажиров, которые стали свидетелями конфликта стюардессы с певицей Любовью Успенской. Перевозчик пояснил причины, по которым исполнительница была снята с рейса.
«Успенская при входе на борт воздушного судна в руках несла собаку. По просьбе бортпроводника предъявить посадочный талон и убрать питомца в переноску, пассажирка оттолкнула сотрудника», — рассказали в департаменте общественный связей авиакомпании. В итоге командир воздушного судна (КВС) принял решение отказать в перевозке пассажирке бизнес-класса. Установленных правил и регламентов, которые обязывают КВС в подобных случаях выходить к пассажирам, не существует, подчеркнули в «Аэрофлоте».
После случившегося кабинный экипаж составил рапорт о нарушении и взял свидетельские показания у троих пассажиров. На место инцидента вызвали сотрудников полиции, в сопровождении которых Успенская и покинула борт. В «Аэрофлоте» уточнили, что, согласно правилам компании, перевозка животных осуществляется строго в специальных контейнерах или сумках-переносках — вынимать животное из контейнера на борту во время полета запрещено.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Успенская намеревается подать в суд на «Аэрофлот». По словам певицы, сумка для перевозки питомца была уже у нее в руках, однако стюардесса не дала ей ее открыть и убрать животное. Концертный директор артистки заявил, что им не показали протокол, на основании которого Успенскую сняли с рейса 1762 (Москва — Омск), и пожаловался на то, что к ним не вышел КВС.