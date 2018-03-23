Концертный директор Успенской прокомментировал дебош певицы на борту самолета

Концертный директор Любови Успенской Виталий Макаров ответил на вопрос журналистов по поводу дебоша на борту самолета Москва — Омск, устроенного певицей. Сама артистка пока никак не прокомментировала произошедшее.
«Слушайте, дайте нам поспать и отдохнуть. Мы только прилетели. Нам вечером концерт работать!» — цитирует Макарова «Федеральное агентство новостей». Концертный директор не стал давать подробные разъяснения по поводу скандала, который устроила Успенская.
Напомним, Любовь Успенская была снята с рейса из Москвы в Омск после перепалки с бортпроводницей. Артистку возмутило, что ей не разрешили везти собачку без специальной перевозки. Тогда Успенская устроила скандал и даже оттолкнула стюардессу. Певице пришлось покинуть самолет, но позже она обменяла билеты и все же улетела в Омск на концерт.