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23 марта 2018
Главные новости Москвы
12:53  23 марта 2018 0

Концертный директор Успенской прокомментировал дебош певицы на борту самолета

Любовь Успенская устроила скандал на борту из-за своей собакиФото: Любовь Успенская, Instagram

Концертный директор Любови Успенской Виталий Макаров ответил на вопрос журналистов по поводу дебоша на борту самолета Москва — Омск, устроенного певицей. Сама артистка пока никак не прокомментировала произошедшее.

«Слушайте, дайте нам поспать и отдохнуть. Мы только прилетели. Нам вечером концерт работать!» — цитирует Макарова «Федеральное агентство новостей». Концертный директор не стал давать подробные разъяснения по поводу скандала, который устроила Успенская.

Напомним, Любовь Успенская была снята с рейса из Москвы в Омск после перепалки с бортпроводницей. Артистку возмутило, что ей не разрешили везти собачку без специальной перевозки. Тогда Успенская устроила скандал и даже оттолкнула стюардессу. Певице пришлось покинуть самолет, но позже она обменяла билеты и все же улетела в Омск на концерт.

Дарья Корчак
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