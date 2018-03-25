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25 марта 2018
17:07  25 марта 2018 2

В корпусе российского лазера заметили канализационную трубу за 200 рублей. ВИДЕО

СМИ гадают, зачем в лазерном оружии канализационная и дымоходная трубыФОТО: скриншот с телесюжета «Россия 24»

В сюжете одного из федеральных телеканалов, посвященном российскому лазерному оружию, были замечены канализационная и дымоходная трубы. О назначении этих труб для работы лазера приходится только догадываться.

В телесюжете о применении в России лазерных систем была показана установка, в корпусе которой якобы располагаются канализационная и дымоходные трубы, пишет Lenta.ru. Запись доступна на сайте Вести.Ru и на YouTube-канале «России 24». На видео хорошо видны трубы, одна из которых напоминает обычную пластиковую трубу диаметром 100-110 миллиметров с резиновым уплотнительным кольцом. Стоимость такой трубы не превышает 200 рублей за погонный метр.

Ранее о применении технологии лазеров заговорили в Роскосмосе. При помощи лазеров российские специалисты планируют идентифицировать спутники и космический мусор.

Виктор Жуков
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