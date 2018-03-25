В корпусе российского лазера заметили канализационную трубу за 200 рублей. ВИДЕО

В сюжете одного из федеральных телеканалов, посвященном российскому лазерному оружию, были замечены канализационная и дымоходная трубы. О назначении этих труб для работы лазера приходится только догадываться.
В телесюжете о применении в России лазерных систем была показана установка, в корпусе которой якобы располагаются канализационная и дымоходные трубы, пишет Lenta.ru. Запись доступна на сайте Вести.Ru и на YouTube-канале «России 24». На видео хорошо видны трубы, одна из которых напоминает обычную пластиковую трубу диаметром 100-110 миллиметров с резиновым уплотнительным кольцом. Стоимость такой трубы не превышает 200 рублей за погонный метр.
Ранее о применении технологии лазеров заговорили в Роскосмосе. При помощи лазеров российские специалисты планируют идентифицировать спутники и космический мусор.