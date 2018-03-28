02:10 28 марта 2018 0

Пассажиров лайнера пришлось эвакуировать из салона по надувным трапам Фото: социальные сети

Вечером во вторник, 27 марта, в столичном аэропорту Домодедово был прерван взлет авиалайнера Boeing-737 авиакомпании S7, направлявшегося в Новосибирск. Из-за задымления в салоне была проведена аварийная эвакуация пассажиров.

Как сообщает телеграм-канал «112», лайнер рейса GH-173 совершить взлет не успел. На опубликованной видеозаписи, сделанной одним из пассажиров, салон действительно заполнен дымом. Как объяснили представители экипажа, задымление произошло из-за попадания антиобледенителя в двигатели самолета.

Между тем, как передают «Вести», инцидент стал причиной того, что одна из взлетно-посадочных полос аэропорта оказалась перекрытой. Насколько это повлияет на работу Домодедово в ближайшее время, не указывается.

Отметим, по данным онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево, рейс прибудет с опозданием на три часа — в 8:20 утра 28 марта.