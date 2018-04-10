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10 апреля 2018
09 апреля 2018
08:52  10 апреля 2018 0

Алюминиевые гиганты США получили прибыль на проблемах «Русала»

Дерипаска Олег, дерипаска олег
Владелец «Русала» Олег Дерипаска попал под санкции СШАФото: Вениамин Фарготов © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Акции американских производителей алюминия растут на фоне обвала «Русала». Закупщик сырья «Русала» — компания Alcoa прибавила 5% на торгах в Нью-Йоркской бирже, а вторая по величине компания Century Aluminium — на 12%.

На Лондонской бирже цены на алюминий выросли на 7%, пишет РБК. Тем временем акции «Русала» продолжают дешеветь. Утром 10 апреля стоимость ценных бумаг на бирже в Гонконге упала на 50% (29,81 долларов за акцию).

Ранее «URA.RU» сообщало, что санкции США в отношении владельца «Русала» Олега Дерипаски поставили под удар не только его компанию, но и 60 тысяч человек, которые в ней работают, в том числе и на Урале. Эксперты агентства пояснили, что сейчас у бизнесмена два пути: искать новые рынки сбыта или продать компанию новому собственнику, чтобы вывести ее из-под санкций.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в Кремле уже начали подготовку ответных мер, которые, в первую очередь, обеспечат продвижение российских интересов. Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов предположил, какие это могут быть меры. Он предложил убрать с рынка РФ ПО Micrisoft, разрешить копирование американской информации, отказаться от признания патентов США и перестать использовать самолеты Boeing с внутренних линий, пишет «Национальная служба новостей».

Семен Гринберг
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