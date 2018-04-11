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11 апреля 2018
10 апреля 2018
03:25  11 апреля 2018 0

LADA вошла в рейтинг самых популярных марок в мире

Клипарт. Екатеринбург, логотип, лада ларгус, лада, lada
LADA заняла 44-е место в списке самых популярных автомобильных брендовФото: Александр Константинов © URA.RU

По итогам февраля 2018 года российская марка LADA попала в ТОП-50 самых популярных автомобильных брендов в мире. За последний месяц зимы LADA реализовала 29 175 машин, что на 36,1 процентов больше, чем годом ранее.

В списке, опубликованном на сайте focus2move, отечественная марка заняла 44-ю позицию, оказавшись между британским Land Rover (29 225 автомобилей), и китайской фирмой BAIC (28 998 машин). А лидером мирового авторынка по итогам февраля стала японская компания Toyota с показателем 640 554 транспортных средств. За ней следуют бренды Volkswagen (446 597 авто) и Ford (415 175 машин). На четвертой позиции расположился Nissan (387 581 автомобиль), а замыкает пятерку лидеров Honda (345 854 машины).

Напомним, специалисты компании ISeeCars опубликовали список самых надежных автомобилей, способные пройти более 320 тысяч километров. Эксперты подробно изучили всю информацию о транспортных средствах, которые сошли с конвейеров с 1981 по 2017 год.

Александр Черноскутов
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