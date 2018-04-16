Бузова рассказала, что страдает без личной жизни

23:18 16 апреля 2018 2

Для Бузовой личное счастье — «больная тема» ФОТО: Ольга Бузова, Instagram

Начинающая певица и ведущая проект «Дом-2» Ольга Бузова во время рассказала, что личная жизнь для нее — больная тема. Устроить свое счастье она планирует, поучаствовав в шоу «Холостяк».

Бузова пояснила, что у нее давно не было бойфренда и эта тема для нее «очень трепетная и больная». «Я не робот, я девочка. Естественно, как любой нормальный человек, хочу любви. Я не могу без этой любви жить, мне нужно эту любовь давать», — пояснила телеведущая. «Страна наблюдала дважды, как я любила. Дважды видели, как у меня не получалось», — добавила она.

Бузова объявила, что планирует участвовать в женской версии ток-шоу «Холостяк» и определила критерии отбора претендентов. «Мужчина не сможет себя уважать, если не сможет меня радовать, баловать, дарить подарки», — объяснила она. Другими важными качествами будущего избранника являются верность, преданность, юмор, доброта, уважение, — рассказала Бузова во время видеочата изданию Life.ru. При этом она заметила, что ей особенно нравятся хоккеисты.

Напомним, в декабре 2016-го Бузова из-за измены развелась с футболистом Дмитрем Тарасовым. Он вскоре после этого закрутил роман с 22-летней моделью Анастасией Костенко. В итоге влюбленные поженились, у них родится ребенок.