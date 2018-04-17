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17 апреля 2018
Главные новости 
08:53  17 апреля 2018 0

DJ Smash жалуется на проблемы со здоровьем после избиения в пермском клубе. «Головные боли, не открывается рот»

Музыкант рад, что нападавшие не смогут избежать наказанияФото: Smash, Instagram
новость из сюжета:
Избиение Dj Smash в пермском клубе
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После проведения очной ставки с бизнесменом Сергеем Ванкевичем и экс-депутатом пермского Заксобрания Александром Телепневым DJ Smash (Андрей Ширман) рассказал, что по-прежнему плохо себя чувствует. У него до сих пор не срослись кости (челюсть была сломана в двух местах), а травма нарушила психическое состояние.

«Проблема психологическая, проблема со сном, головные боли, не открывается рот», — поделился избитый артист в разговоре с порталом «59.ру». Тем не менее, он говорит об удовлетворении, потому что знает, что виновные будут наказаны. «Следствие очень четко обозначает свою позицию», — рассказал адвокат Ширмана.

«Несмотря на все это, я внутренне рад, — говорит Ширман, — потому что, возможно, спас других людей». «Человек не может быть безнаказанным, не может подходить и бить другого, потому что обладает какими-то навыками [Телепнев является мастером спорта по рукопашному бою, — прим. ред.], потому что ему так хочется», — считает популярный диджей.

Конфликт между Ванкевичем, Телепневым и Ширманом произошел в родном городе артиста — Перми, — в клубе «Дом культуры». По словам избитого, 9 февраля бизнесмен и экс-депутат попросили DJ сделать совместное селфи. Позже пьяный Ванкевич потребовал от диджея повторить фотографию, так как он не полностью попал в кадр. Любитель снимков со звездами упал, а стоящий рядом Телепнев решил, что его друга несправедливо обидели. В результате артиста избили.

Ранее «URA.RU» удалось пообщаться с Телепневым и выяснить его отношение к происходящему по этому резонансному делу. По его мнению, это «чистой воды пиар» DJ Smash.

Семен Гринберг
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